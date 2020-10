Napoli, chiusa scuola media dopo un caso di contagio (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cancelli chiusi per la scuola secondaria di primo grado Carlo Poerio di Napoli. Gli alunni di seconda e terza media, oggi, hanno seguito le lezioni con la didattica a distanza, mentre i genitori dei ragazzi del primo anno sono stati contattati per fornire loro le istruzioni e procedere con la dad. La scuola di corso Vittorio Emanuele è rimasta chiusa per consentire le operazioni di sanificazione e pulizia, a seguito di un caso di contagio da Covid-19 registrato tra gli alunni. La positività è stata accertata lo scorso venerdì. L'articolo Napoli, chiusa scuola media dopo un caso di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cancelli chiusi per lasecondaria di primo grado Carlo Poerio di. Gli alunni di seconda e terza, oggi, hanno seguito le lezioni con la didattica a distanza, mentre i genitori dei ragazzi del primo anno sono stati contattati per fornire loro le istruzioni e procedere con la dad. Ladi corso Vittorio Emanuele è rimastaper consentire le operazioni di sanificazione e pulizia, a seguito di undi contagio da Covid-19 registrato tra gli alunni. La positività è stata accertata lo scorso venerdì. L'articoloundi ...

TrafficoA : A3 - Angri - Entrata Chiusa A3 Napoli-Salerno Angri in entrata e' chiuso al traffico fino alle 06:00 del 06/10/2020 verso Napol... - e_che_te_frega : @Marco_viscomi fosse stato un bar o una qualsiasi attività l'avrebbero già chiusa e multata... altroché!! quindi do… - TrafficoA : A3 - Angri - Entrata Chiusa A3 Napoli-Salerno Angri in entrata e' chiuso al traffico fino alle 06:00 del 06/10/2020 verso Napol... - TrafficoA : A3 - Angri - Uscita Chiusa A3 Napoli-Salerno L'uscita di Angri e' chiusa al traffico provenendo da Salerno per lavori. Uscita c... - TrafficoA : A3 - Angri - Entrata Chiusa A3 Napoli-Salerno Angri in entrata e' chiuso al traffico fino alle 06:00 del 06/10/2020 in entrambe... -