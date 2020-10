Meteo, sole su gran parte del paese: allerta gialla in sei regioni (Di martedì 6 ottobre 2020) Le previsioni Meteo per la giornata di oggi parlano di tempo soleggiato su gran parte del paese, ciò nonostante in 6 regioni è stata dichiarata allerta gialla Un campo di alta pressione moderato oggi porterà il bel tempo su gran parte del paese, ma l’attuale situazione dovrebbe mantenersi costante per tutta la settimana. In serata, … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Le previsioniper la giornata di oggi parlano di tempoggiato sudel, ciò nonostante in 6è stata dichiarataUn campo di alta pressione moderato oggi porterà il bel tempo sudel, ma l’attuale situazione dovrebbe mantenersi costante per tutta la settimana. In serata, … L'articolo proviene da .

Ettore572 : RT @iconameteo: Buongiorno! ? Il tempo è decisamente migliorato: oggi il sole avrà la meglio in gran parte dell'Italia, anche se non manche… - iconameteo : Buongiorno! ? Il tempo è decisamente migliorato: oggi il sole avrà la meglio in gran parte dell'Italia, anche se no… - indolentia : Una delle cose più sarde che si possano vedere in TV: il meteo di Videolina che sulle località dell'isola, al posto… - TgrAltoAdige : La giornata inizierà con nubi basse in alcune vallate. Altrove il sole sarà presente almeno a tratti. In giornata… - mimmo_on_Ras : @policoalf @mairzuc23 @officialmaz L'unico stadio dove non è MAI entrata una bandiera avversaria...l'unica città do… -