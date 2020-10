La proposta dell'Associazione discoteche: 'Si entra solo se si ha la app Immuni sul cellulate' (Di martedì 6 ottobre 2020) L' app 'Immuni' potrebbe essere un presidio sanitario nella lotta contro il Covid: a proporlo è il presidente dell' Associazione discoteche di Milano. Lo ha proposto, attraverso una nota d'agenzia, il ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) L' app '' potrebbe essere un presidio sanitario nella lotta contro il Covid: a proporlo è il presidentedi Milano. Lo ha proposto, attraverso una nota d'agenzia, il ...

DeborahBergamin : Oggi la maggioranza M5s-sinistra ha votato contro la proposta del centrodestra di rendere noti i verbali del Comita… - raffaellapaita : Presento una proposta di legge per il ripristino dell’unità di missione contro il #dissestoidrogeologico… - GinottoG8 : RT @FraDiGiuseppe: Sabato saremo davanti al MIUR per portare nelle strade la protesta contro la Azzolina. Dalla ridicola gestione dell'eme… - MassimoSantoma2 : RT @FraDiGiuseppe: Sabato saremo davanti al MIUR per portare nelle strade la protesta contro la Azzolina. Dalla ridicola gestione dell'eme… - Giovann45796763 : Mi ricordo della proposta di matrimonio di jane al gf Ma solo io trovo che queste proposte così sono orribili Tanti… -

Ultime Notizie dalla rete : proposta dell Pec per automobilisti, ecco lo scenario dopo la proposta dell'obbligo Agenda Digitale La Spagna lancia la sua Strategia dell’Idrogeno: verso 4GW di impianti

Il Governo spagnolo, su proposta del Ministero per la Transizione Ecologica, ha approvato oggi la "Tabella di marcia dell'idrogeno".

Asnago e Vender, maestri dell’architettura tra Milano e Como

Architettura del passato che diventa una protagonista viva del dibattito sugli spazi urbani di oggi e sulla qualità degli edifici. Venerdì 9 ottobre, alle 21, l’Ordine degli Architetti di Como ospiter ...

Il Governo spagnolo, su proposta del Ministero per la Transizione Ecologica, ha approvato oggi la "Tabella di marcia dell'idrogeno".Architettura del passato che diventa una protagonista viva del dibattito sugli spazi urbani di oggi e sulla qualità degli edifici. Venerdì 9 ottobre, alle 21, l’Ordine degli Architetti di Como ospiter ...