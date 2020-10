Kumbulla su Chiellini: «È il mio idolo d’infanzia» (Di martedì 6 ottobre 2020) Kumbulla si esprime così su Chiellini: «Dopo la partita ho scambiato la maglia con lui, il mio idolo di infanzia» Marash Kumbulla, quest’anno alla Roma dopo l’esperienza all’Hellas Verona, ha parlato ai giornalisti dal ritiro dell’Albania: «Credo di essere il difensore più giovane della nazionale. Il leader è Djimsiti, poi c’è Dermaku. Pensiamo prima al Kazakistan, poi alla Lituania. Sono due partite da vincere. La scelta della Roma? Sono molto felice perché sono andato in un club con molta storia in Italia. Credo che mi aiuterà. Dopo la partita con la Juve sono andato vicino allo spogliatoio bianconero per scambiare la maglia con Chiellini. E’ il mio idolo di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020)si esprime così su: «Dopo la partita ho scambiato la maglia con lui, il miodi infanzia» Marash, quest’anno alla Roma dopo l’esperienza all’Hellas Verona, ha parlato ai giornalisti dal ritiro dell’Albania: «Credo di essere il difensore più giovane della nazionale. Il leader è Djimsiti, poi c’è Dermaku. Pensiamo prima al Kazakistan, poi alla Lituania. Sono due partite da vincere. La scelta della Roma? Sono molto felice perché sono andato in un club con molta storia in Italia. Credo che mi aiuterà. Dopo la partita con la Juve sono andato vicino allo spogliatoio bianconero per scambiare la maglia con. E’ il miodi ...

junews24com : Kumbulla, scambio di maglia con Chiellini: «È il mio idolo di infanzia» - - forzaportante : McKennie nuovo acquisto Juve: idolo Totti Kumbulla nuovo acquisto Roma: idolo Chiellini - corgiallorosso : #Kumbulla: “Felice di aver scelto la Roma. Chiellini? E’ il mio idolo” - romaforever_it : Kumbulla: 'Felice di essere in un club con molta storia in Italia. Chiellini è il mio idolo'… - VoceGiallorossa : ?? #Kumbulla: 'Sono molto felice perché sono andato in un club con molta storia in Italia' ?? Leggi qui le dichiarazi… -