Infrastrutture: De Micheli, 'grandi opere ferme solo su piano Aspi e A22'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Ad oggi le opere ferme, ovvero pronte per aprire un cantiere ma senza un cantiere aperto, sono solo di due tipi: quelle che dipendono dal piano di Aspi e dal piano dell'A22, che sono due concessioni che hanno i problemi che voi conoscete. Tutte le altre opere pronte, cioè progettate e finanziate, sono state sbloccate, parliamo delle opere di grandi dimensioni". Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, arrivando all'assemblea nazionale di Confcooperative. "Per le piccole opere - prosegue la ministra - stiamo rilevando, dai dati mensili, un grande attivismo degli enti locali, che stanno utilizzando in modo ...

