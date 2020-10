Il Presidente Conte si racconta a Monica Maggioni e ammette i dubbi sul futuro (Di martedì 6 ottobre 2020) Conte news. Un ciclo di interviste, di storie da raccontare: Monica Maggioni è tornata in televisione dopo l’esperienza da Presidente Rai. E lo ha fatto grazie a Settestorie, un programma in onda in seconda serata, il lunedì, su Rai 1. Primo ospite della trasmissione che vuole raccontare le quotidianità e i segreti di personaggi di spessore è stato proprio Giuseppe Conte. Durante una lunga passeggiata notturna, in mezzo alle splendide rovine della Capitale, il Premier ha ripercorso i passi che lo hanno portato a scrivere la sua storia politica, a essere non solo Presidente, ma anche una figura di riferimento per tanti italiani. >>Leggi anche: Aurora Ramazzotti, pantaloni di pelle e una camminata ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 ottobre 2020)news. Un ciclo di interviste, di storie dare:è tornata in televisione dopo l’esperienza daRai. E lo ha fatto grazie a Settestorie, un programma in onda in seconda serata, il lunedì, su Rai 1. Primo ospite della trasmissione che vuolere le quotidianità e i segreti di personaggi di spessore è stato proprio Giuseppe. Durante una lunga passeggiata notturna, in mezzo alle splendide rovine della Capitale, il Premier ha ripercorso i passi che lo hanno portato a scrivere la sua storia politica, a essere non solo, ma anche una figura di riferimento per tanti italiani. >>Leggi anche: Aurora Ramazzotti, pantaloni di pelle e una camminata ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha partecipato ad Assisi alle celebrazioni per la festa di San Francesco Patrono d’I… - Linkiesta : Giuseppe Conte assume sembianze mutevoli a seconda del luogo in cui si trova. Il premier ha parlato come Zarathust… - ilpost : Tra stasera e domani il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe firmare un nuovo decreto in linea con le l… - Cristian_FF_79 : RT @Danilo_Sant65: @Cristian_FF_79 @AhiMaria1 @Claire317X @MoriMrc @Angie95485992 @PiovonoMacerie @g_occhionero @ausoloda @simo6608 @grazio… - AnastasiMarco : Il discorso di Conte ad Assisi svela un uomo in piena conversione spirituale, chissà se vera o di facciata… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente Conte Gli impegni del Presidente Conte dal 25 al 27 settembre Governo "ItaliaMeteo": ecco il regolamento dell'Agenzia nazionale per la metereologia e climatologia varato dal CdM

(PRIMAPRESS) - ROMA - I danni provocati dal maltempo su tutto il NordOvest e NordEst della penisola, ha spinto il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del Ministro ...

Maledetta politica. Giuseppe Conte tira a campare, l'Italia può tirare le cuoia

"Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta propria da Giuseppe Conte. Ci si chiede ... è la visione promossa da David Sassoli, ...

