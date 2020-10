Il Governo vara la Nadef, previsione Pil +6% nel 2021 (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Rimbalzo del Prodotto Interno Lordo del 6%, rapporto deficit/Pil al 7% e debito/Pil al 155,6%. Sono le previsioni per il 2021 contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef) 2020, approvata dal Consiglio dei Ministri su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri.La Nota definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima legge di bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell’economia italiana nel triennio 2021-2023, “in stretta coerenza con il prossimo Piano nazionale di ripresa e resilienza – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso nella notte, dopo il Cdm -. Gli interventi saranno principalmente rivolti a sostenere, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Rimbalzo del Prodotto Interno Lordo del 6%, rapporto deficit/Pil al 7% e debito/Pil al 155,6%. Sono le previsioni per ilcontenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza () 2020, approvata dal Consiglio dei Ministri su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri.La Nota definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima legge di bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell’economia italiana nel triennio-2023, “in stretta coerenza con il prossimo Piano nazionale di ripresa e resilienza – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso nella notte, dopo il Cdm -. Gli interventi saranno principalmente rivolti a sostenere, ...

Italpress : Il Governo vara la Nadef, previsione Pil +6% nel 2021 - CorriereCitta : Il Governo vara la Nadef, previsione Pil +6% nel 2021 - Nclosing123 : @nunesiste @GiuseppeConteIT E qndi come fai a sapere che non hanno Nulla se non hai dati in tempo reale??? Cmq si co… - serenel14278447 : Il governo vara la nota di aggiornamento al Def: le incognite lockdown e Recovery Fund sui conti italiani | Rep… - EmilioBerettaF1 : Il governo vara la nota di aggiornamento al Def: le incognite lockdown e Recovery Fund sui conti italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Governo vara Il Governo vara la Nadef, previsione Pil +6% nel 2021 Il Tempo Il Governo vara la Nadef, previsione Pil +6% nel 2021

ROMA (ITALPRESS) – Rimbalzo del Prodotto Interno Lordo del 6%, rapporto deficit/Pil al 7% e debito/Pil al 155,6%. Sono le previsioni per il 2021 contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di ...

Il governo ha varato il nuovo decreto sicurezza

Stasera abbiamo messo fine all'inciviltà dei Decreti in-sicurezza di Matteo Salvini ripristinando condizioni di civiltà giuridica e giustizia sociale. Chiudiamo una pagina buia che aveva rigettato nel ...

ROMA (ITALPRESS) – Rimbalzo del Prodotto Interno Lordo del 6%, rapporto deficit/Pil al 7% e debito/Pil al 155,6%. Sono le previsioni per il 2021 contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di ...Stasera abbiamo messo fine all'inciviltà dei Decreti in-sicurezza di Matteo Salvini ripristinando condizioni di civiltà giuridica e giustizia sociale. Chiudiamo una pagina buia che aveva rigettato nel ...