Il canto radio del Cygnus | svelati i segreti di un’enorme nebulosa a emissione

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 6 ottobre 2020) A 2500 anni luce di distanza da noi nella costellazione del Cigno, si trovaloop, un’enormeche occupa un’area pari a trentasei volte la Luna piena. Si tratta di un resto di supernova, o in termini poveri di ciò che resta di una stella dalla massa di circa venti volte quella del Sole che è esplosa tra i 20 mila e i 10 mila anni fa terminando la sua esistenza stellare. L’esplosione in supernova di questa stella ha provocato un’onda d’urto che si espande al ritmo di oltre 350 chilometri al secondo ai bordi della. Proprio per il suo grande valore scientifico, il resto di supernovaLoop è protagonista di uno studio in corso di pubblicazione su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society da un gruppo di ...