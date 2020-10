I capi militari americani sono in quarantena (Di martedì 6 ottobre 2020) Diversi leader militari del Pentagono sono in quarantena dopo essere stati esposti al coronavirus. La causa è il tampone positivo di un vice comandante della Guardia Costiera statunitense. Lo ha riportato il New York Times citando fonti del Dipartimento della Difesa americano. Tra le figure citate ci sono il generale Mark A. Milley, numero uno del Joint Chiefs of Staff (l’organo che riunisce i capi di stato maggiore di ciascun ramo delle forze armate), e il generale James C. McConville, Capo di stato maggiore dell’esercito. Il portavoce del Pentagono Jonathan Hoffman ha spiegato che «il vice comandante Charles Ray è risultato positivo ed era presente al Pentagono la settimana scorsa, quando ha incontrato altri alti leader militari. Questa mattina ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 ottobre 2020) Diversi leaderdel Pentagonoindopo essere stati esposti al coronavirus. La causa è il tampone positivo di un vice comandante della Guardia Costiera statunitense. Lo ha riportato il New York Times citando fonti del Dipartimento della Difesa americano. Tra le figure citate ciil generale Mark A. Milley, numero uno del Joint Chiefs of Staff (l’organo che riunisce idi stato maggiore di ciascun ramo delle forze armate), e il generale James C. McConville, Capo di stato maggiore dell’esercito. Il portavoce del Pentagono Jonathan Hoffman ha spiegato che «il vice comandante Charles Ray è risultato positivo ed era presente al Pentagono la settimana scorsa, quando ha incontrato altri alti leader. Questa mattina ...

Ultime Notizie dalla rete : capi militari I principali leader militari del Pentagono dovranno restare in quarantena Linkiesta.it Dal Mediterraneo al Caucaso. Così Nato e Germania lavorano per il dialogo con la Turchia

Visita di Jens Stoltenberg tra Atene e Ankara e colloquio telefonico tra Erdogan e Merkel. Ecco come si muove l'impegno diplomatico di Nato e Germania ...

Imola, vendevano capi contraffatti sui social. Coniugi denunciati

IMOLA. I militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro un centinaio di capi d’abbigliamento contraffatti e denunciato due coniugi residenti a ...

Vendono capi contraffatti su Facebook, coppia denunciata

Acquistavano online abiti di marca contraffatti, che poi rivendevano su un gruppo privato creato su Facebook, dove pubblicavano anche le foto dei vestiti che loro stessi indossavano, improvvisandosi m ...

