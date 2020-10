Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini: parla la fidanzata Cristina Tomasini (Di martedì 6 ottobre 2020) Al centro della scena, ormai da giorni, dentro alla Casa del Grande Fratello Vip c’è Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti si è ritrovato a fare parte di un triangolo amoroso. Sarà stato davvero a sua insaputa? La modella Dayane Mello ha detto di avere preso una cotta per il giovane figlio d’arte. Il caro Francesco, fidanzato con Cristina, ha rassicurato quest’ultima, sembra però che niente sia cambiato. Dayane e Francesco sono sempre più vicini, nonostante l’intervento di mamma Alba, a cui la futura nuora ha ribattuto. Grande Fratello Vip gossip, le rassicurazioni di Francesco Ricordiamo che nella puntata di venerdi sera Francesco ha ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 ottobre 2020) Al centro della scena, ormai da giorni, dentro alla Casa delVip c’è. Il figlio di Alba Parietti si è ritrovato a fare parte di un triangolo amoroso. Sarà stato davvero a sua insaputa? La modella Dayane Mello ha detto di avere preso una cotta per il giovane figlio d’arte. Il caro, fidanzato con, ha rassicurato quest’ultima, sembra però che niente sia cambiato. Dayane esono sempre più vicini, nonostante l’intervento di mamma Alba, a cui la futura nuora ha ribattuto.Vip gossip, le rassicurazioni diRicordiamo che nella puntata di venerdi seraha ...

