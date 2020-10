Genova, sono passati cinquant’anni dalla peggiore alluvione del ventesimo secolo (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella prima decade di ottobre cadono parecchi anniversari di disastri alluvionali: da quello calabrese del 1951 – con 70 vittime, 4.500 senzatetto, quasi 1.700 abitazioni crollate o rese inabitabili, 67 comuni colpiti – alla tragedia del Vajont del 1963, con più di 2.000 vittime. Ma in ottobre anche altri anniversari dovrebbero ammonire gli italiani a non dimenticare, se non a “prevedere e provvedere”: le parole con cui esordì sul canale nazionale della televisione pubblica il giornalista Cesare Viazzi, che trasmetteva dalla sede genovese della Rai. Era il giorno 8 ottobre del 1970. Nei giorni 7 e 8 ottobre 1970 Genova fu devastata da una delle più severe alluvioni della sua storia, provocata dalla esondazione di vari torrenti, dal Leira all’estremo ponente fino allo Sturla a levante, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella prima decade di ottobre cadono parecchi anniversari di disastri alluvionali: da quello calabrese del 1951 – con 70 vittime, 4.500 senzatetto, quasi 1.700 abitazioni crollate o rese inabitabili, 67 comuni colpiti – alla tragedia del Vajont del 1963, con più di 2.000 vittime. Ma in ottobre anche altri anniversari dovrebbero ammonire gli italiani a non dimenticare, se non a “prevedere e provvedere”: le parole con cui esordì sul canale nazionale della televisione pubblica il giornalista Cesare Viazzi, che trasmettevasede genovese della Rai. Era il giorno 8 ottobre del 1970. Nei giorni 7 e 8 ottobre 1970fu devastata da una delle più severe alluvioni della sua storia, provocataesondazione di vari torrenti, dal Leira all’estremo ponente fino allo Sturla a levante, ...

matteosalvinimi : Qui al @SaloneNautico di Genova c’è un’Italia che produce, lavora, esporta in tutto il mondo. Sono eccellenze di cu… - matteosalvinimi : Tornando da Genova mi sono fermato a Voghera (Pavia) a congratularmi con il nuovo sindaco, Paola Garlaschelli della… - LegaSalvini : GENOVA, #SALVINI AL SALONE NAUTICO: «SONO QUI A RENDERE OMAGGIO A QUESTA CITTÀ» - ilfattoblog : Genova, sono passati cinquant’anni dalla peggiore alluvione del ventesimo secolo - cd231168 : @91Fala #Petra non l'ho ancora vista: l'ho registrata in attesa di visione su Sky-Q. Meno male che almeno ci sono le vedute su #Genova -