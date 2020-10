Franceska Pepe eliminazione contestata | Voti spagnoli contro il regolamento del GF Vip (Di martedì 6 ottobre 2020) Franceska Pepe è stata eliminata durante la diretta del Grande Fratello Vip dovendo così abbandonare definitivamente il reality. Qualcosa però sembra non tornare ai telespettatori a casa ma soprattutto agli utenti social che, avevano unito le forze per salvare l’influencer dall’eliminazione. Durante la serata di ieri infatti, sul web sono emersi alcune segnalazioni per il quale Adua De Vesco sarebbe stata salvata grazie a una schiera di Voti non italiani ma bensì spagnoli. Questo però, sembra andare contro il regolamento del Grande Fratello Vip che per l’ennesima volta si ritrova al centro della bufera mediatica. Cosa sta succedendo realmente? Franceska Pepe ... Leggi su giornal (Di martedì 6 ottobre 2020)è stata eliminata durante la diretta del Grande Fratello Vip dovendo così abbandonare definitivamente il reality. Qualcosa però sembra non tornare ai telespettatori a casa ma soprattutto agli utenti social che, avevano unito le forze per salvare l’influencer dall’. Durante la serata di ieri infatti, sul web sono emersi alcune segnalazioni per il quale Adua De Vesco sarebbe stata salvata grazie a una schiera dinon italiani ma bensì. Questo però, sembra andareildel Grande Fratello Vip che per l’ennesima volta si ritrova al centro della bufera mediatica. Cosa sta succedendo realmente?...

Notiziedi_it : Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip 2020? Eliminata Franceska Pepe | Video Mediaset - chapmns : non vedo franceska pepe - jiminnieshands : RT @editjulieth: Un rapporto che farebbe impallidire Sandra e Raimondo, una dinamica enemies to lovers che nemmeno Damon ed Elena, dei dial… - mattinodinapoli : #grande fratello vip, #franceska pepe dopo l'eliminazione: «Libera da quella gabbia di pazzi» - Domenico85__ : Sono rimasto molto deluso dell'uscita di franceska pepe. Quelli senza personalità arriveranno alla fine. Non è giusto. #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Franceska Pepe Al GfVip Franceska Pepe fuori tra liti e urla. Myriam, Ruta e Morra in nomination Il Tempo Grande Fratello Vip, Franceska eliminata nella settima puntata: ecco come è andata

Franceska Pepe eliminata nella settima puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda su Canale 5. In nomination, invece, sono andati Myriam Catania, Massimiliano Morra e Maria Teresa Ruta.

Scoppia il mistero sul televoto per l’eliminazione di Franceska Pepe

La polemica è bella in atto. Ma come andrà a finire? Il televoto sarà davvero annullato? Franceska potrà rientrare in gioco?

Franceska Pepe eliminata nella settima puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda su Canale 5. In nomination, invece, sono andati Myriam Catania, Massimiliano Morra e Maria Teresa Ruta.La polemica è bella in atto. Ma come andrà a finire? Il televoto sarà davvero annullato? Franceska potrà rientrare in gioco?