"Duemila euro per farle pipì addosso". Selvaggia Lucarelli, violenza inaudita: gesto osceno in stazione | Guarda (Di martedì 6 ottobre 2020) Selvaggia Lucarelli può piacere o meno a seconda dei gusti di chi la legge e la ascolta, però quello che le è successo nelle ultime ore è semplicemente inaccettabile e vergognoso. A raccontarlo è la diretta interessata sui social: "Oggi una pagina da 2 milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio (che ha 25mila follower) che fa la pipì su una mia foto alla stazione di Torino, offrendo 2000 euro a chi mi avrebbe taggata più volte. Sono arrivati circa 20mila tag col mio nome. Va così". Da questa testimonianza si evince tutta l'amarezza della giornalista di Tpi: a tutto c'è un limite e in questo caso è stato oltrepassato in maniera scandalosa. Un conto sono le critiche, un altro è compiere gesti disumani e di una ...

