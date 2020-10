Clima, gli ambientalisti contro il piano del governo: “Per uscire dal carbone non servono nuove centrali a gas, ma fonti rinnovabili” (Di martedì 6 ottobre 2020) Per l’uscita dal carbone non serve realizzare nuove centrali a gas: è sufficiente aumentare l’attività di quelle esistenti da circa 3.200 ore all’anno a 4mila. Ma, comunque, non è una soluzione auspicabile, perché se da un lato permetterebbe di compensare la mancata produzione di energia elettrica generata dal carbone, dall’altro richiederebbe un aumento dei consumi di metano. È un’altra, invece, la strada che Legambiente traccia nel dossier ‘La decarbonizzazione in Italia non passa per il gas’ pubblicato a pochi giorni dallo sciopero nazionale per il Clima, previsto per il 9 ottobre. La strada, infatti, è quella di uno stop al carbone e alla realizzazione di nuovi impianti di gas e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Per l’uscita dalnon serve realizzarea gas: è sufficiente aumentare l’attività di quelle esistenti da circa 3.200 ore all’anno a 4mila. Ma, comunque, non è una soluzione auspicabile, perché se da un lato permetterebbe di compensare la mancata produzione di energia elettrica generata dal, dall’altro richiederebbe un aumento dei consumi di metano. È un’altra, invece, la strada che Legambiente traccia nel dossier ‘La decarbonizzazione in Italia non passa per il gas’ pubblicato a pochi giorni dallo sciopero nazionale per il, previsto per il 9 ottobre. La strada, infatti, è quella di uno stop ale alla realizzazione di nuovi impianti di gas e di ...

repubblica : Lo scienziato del clima: “Non date la colpa al meteo, gli errori sono dell’uomo” - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Clima, gli ambientalisti contro il piano del governo: “Per uscire dal carbone non servono nuove centrali a gas, ma fon… - AgataSicily : RT @fattoquotidiano: Clima, gli ambientalisti contro il piano del governo: “Per uscire dal carbone non servono nuove centrali a gas, ma fon… - fattoquotidiano : Clima, gli ambientalisti contro il piano del governo: “Per uscire dal carbone non servono nuove centrali a gas, ma… - clikservernet : Clima, gli ambientalisti contro il piano del governo: “Per uscire dal carbone non servono nuove centrali a gas, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima gli Clima, gli ambientalisti contro il piano del governo: “Per uscire dal carbone non servono nuove… Il Fatto Quotidiano Il progetto di Gianni Politi e di 19 artisti romani. Forse una risposta alla Quadriennale?

Nomi noti e quasi tutti “viventi e lavoranti” a Roma. Tutti, poi, pronti a sfidare il clima, le intemperie, la precarietà di un luogo senza recinti e protezione dove appendere le proprie opere in ...

Resta alta la tensione politica a Melito: oggi dimissioni, passaggi all’opposizione ed interrogatori

Situazione ancora più ingarbugliata a Melito, al centro da alcuni giorni di dure polemiche politiche ma soprattutto indagini delle forze dell’ordine che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto ...

Nomi noti e quasi tutti “viventi e lavoranti” a Roma. Tutti, poi, pronti a sfidare il clima, le intemperie, la precarietà di un luogo senza recinti e protezione dove appendere le proprie opere in ...Situazione ancora più ingarbugliata a Melito, al centro da alcuni giorni di dure polemiche politiche ma soprattutto indagini delle forze dell’ordine che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto ...