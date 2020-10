Brescia | ufficiale il ritorno di Diego Lopez in panchina

Leggi su sportface

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente delMassimo Cellino non si smentisce mai, tant’è che dopo sole due giornate ha deciso di esonerare il tecnico Luigi Delneri. Il sostituto è stato ufficializzato qualche minuto fa: si tratta di, che torna sulladelle Rondinelle dopo la breve esperienza in Serie A di qualche mese fa. L’uruguaiano avrà come vice Michele Fini.