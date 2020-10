Bergamo, finto medico ed evasore totale: trovati in casa oltre 220.000 euro contanti (Di martedì 6 ottobre 2020) L’indagine nasce da un esposto presentato dall’ordine dei medici di Bergamo che nutriva forti sospetti circa la qualifica medica del noto specialista. La Gdf di Bergamo ha posto i sigilli ad uno studio medico oculistico abusivo e sequestrato oltre 220mila euro contanti corrispondenti al profitto del reato. Gli accertamenti dei militari delle Fiamme Gialle hanno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) L’indagine nasce da un esposto presentato dall’ordine dei medici diche nutriva forti sospetti circa la qualifica medica del noto specialista. La Gdf diha posto i sigilli ad uno studiooculistico abusivo e sequestrato220milacorrispondenti al profitto del reato. Gli accertamenti dei militari delle Fiamme Gialle hanno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

