Baby rapinatore resta in cella | il complice urlava “Spara alla guardia”

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il giudice per le indagini preliminari Gabriella Bonavolontà ha convalidato l’arresto a carico di Ciro De Tommaso, ildi 18 anni, accusato di essere ildi Luigi Caiafa, il 17enne ucciso da un poliziotto. Il gip ha ritenuto sussistenti le prove a suo carico. Il giovane che si è avvalso della facoltà di non rispondere era colui il quale impugnava la pistola priva di tappo rosso mentre Caiafa, così come ricostruito dai poliziotti e dalle vittime della rapina avrebbe più volte ripetuto: “Sparaguardia, spara, spara”. Altra circostanza che evidenzia il gip nell’ordinanza di convalida è che le vittime della rapina avrebbero sentito il poliziotto intimare l’alt ai due rapinatori qualificandosi come ...