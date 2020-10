Arresto a Napoli in Via Toledo perché rifiuta la mascherina: ci sono altre versioni (Di martedì 6 ottobre 2020) Un vero e proprio caso quello che sta prendendo piede su Facebook oggi 6 ottobre, alla luce di un Arresto a Napoli, precisamente a Via Toledo, dovuto al fatto che una donna abbia rifiutato di indossare la mascherina. A poche ore dall’entrata in vigore di un decreto che potrebbe cambiare il discorso relativo all’obbligo di utilizzo della stessa mascherina, come vi abbiamo riportato stamane sul nostro sito, bisogna prendere atto delle numerosissime segnalazioni che ci sono pervenute un posta. Tutto ruota attorno al video che trovate a fine articolo. Cosa sappiamo sull’Arresto a Napoli in Via Toledo per rifiuto mascherina Quali sono le informazioni in nostro possesso ... Leggi su bufale (Di martedì 6 ottobre 2020) Un vero e proprio caso quello che sta prendendo piede su Facebook oggi 6 ottobre, alla luce di un, precisamente a Via, dovuto al fatto che una donna abbiato di indossare la. A poche ore dall’entrata in vigore di un decreto che potrebbe cambiare il discorso relativo all’obbligo di utilizzo della stessa, come vi abbiamo riportato stamane sul nostro sito, bisogna prendere atto delle numerosissime segnalazioni che cipervenute un posta. Tutto ruota attorno al video che trovate a fine articolo. Cosa sappiamo sull’in Viaper rifiutoQualile informazioni in nostro possesso ...

Noovyis : (Arresto a Napoli in Via Toledo perché rifiuta la mascherina: ci sono altre versioni) Playhitmusic - - ottopagine : Convalidato l’arresto per il complice del 17enne ucciso #Napoli - Maksmirto : Arresto di una donna senza mascherina a Napoli. Schieramento poderoso della polizia. @NicolaPorro @VittorioSgarbi… - Bluestyle36 : @DavidPuente - isabeaubless : @borghi_claudio Nessun dubbio che i #Nazisti al potere intendano ledere intenzionalmente la vita dei cittadini L'ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Arresto Napoli Barbiere ucciso nel salone a Pianura, dopo 6 anni arrestato il mandante InterNapoli.it Napoli, calci e pugni alla ex davanti alla figlia: arrestato

suo ex compagno, anche in presenza della figlia aveva avuto comportamenti violenti aggredendola con pugni e calci per futili motivi. A.R., napoletano di 40 anni con precedenti di polizia, è stato ...

Torre Annunziata - Sfuggì al blitz del 25 settembre scorso, arrestato latitante 31enne

Stamattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su ...

suo ex compagno, anche in presenza della figlia aveva avuto comportamenti violenti aggredendola con pugni e calci per futili motivi. A.R., napoletano di 40 anni con precedenti di polizia, è stato ...Stamattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su ...