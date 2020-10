Aprilia | sorpreso con la cocaina a casa | 49enne finisce in manette

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, 5 ottobre 2020, alle ore 20:00, ad(LT), i militari del locale Norm, al termine di un servizio finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”, undel luogo poiché, nel corso di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di “700 gr di”, “2 bilancini di precisione” e materiali per il confezionamento. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. su Il Corriere della Città.