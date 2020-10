A Roma i sovranisti scendono in piazza per la “Marcia della Liberazione”. Tra i sostenitori anche Enrico Montesano: “Se non otteniamo niente, ci vuole un po’ di disobbedienza civile” (Di martedì 6 ottobre 2020) sovranisti in piazza a Roma con la “Marcia della Liberazione” Sabato 10 ottobre a Roma, in piazza San Giovanni, è in programma la “Marcia della Liberazione”, manifestazione con la quale i sovranisti chiedono “la fine del neoliberismo, un modello economico e di pensiero che sfrutta molti per arricchire pochi”. Promossa tra gli altri da Diego Fusaro, filosofo e fondatore di Vox Italia, e Sara Cunial, ex parlamentare dei 5 Stelle ora al Gruppo misto, tra le promotrici della manifestazione dei negazionisti del Coronavirus che si è tenuta sempre a Roma lo scorso 5 settembre, la marcia, che avrà inizio alle 14, è stata organizzata per “dare voce anzitutto ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020)incon la “MarciaLiberazione” Sabato 10 ottobre a, inSan Giovanni, è in programma la “MarciaLiberazione”, manifestazione con la quale ichiedono “la fine del neoliberismo, un modello economico e di pensiero che sfrutta molti per arricchire pochi”. Promossa tra gli altri da Diego Fusaro, filosofo e fondatore di Vox Italia, e Sara Cunial, ex parlamentare dei 5 Stelle ora al Gruppo misto, tra le promotricimanifestazione dei negazionisti del Coronavirus che si è tenuta sempre alo scorso 5 settembre, la marcia, che avrà inizio alle 14, è stata organizzata per “dare voce anzitutto ...

AlfioCaruso2 : Negazionisti e sovranisti sabato a #Roma per la <<marcia della liberazione>>. Ma lo sanno che il #covid è peggio de… - luigimilani : Contenti loro... #Negazionisti e #sovranisti sabato a Roma per la “Marcia della Liberazione”. (Inviato dall‘app di… - bisagnino : Spiacenti, ma l’Italia non ce la può fare: tra tradimenti dei falsi sovranisti e perpetrazione della casta immarces… - mittdolcino : L’Italia non ce la può fare: tra tradimenti dei falsi sovranisti e perpetrazione della casta immarcescibile di casa… - 24Mattino : .@paolomieli: '#10ottobre marcia dei sovranisti a Roma, a cui ha aderito anche Enrico #Montesano, e giorno della… -

