Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 5 OTTOBREORE 9:05 GIUSEPPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI RESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA, IN ESTERNA TRA PREENSTINA E TIBURTINA. INVARIATA LA SITUAZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ABBIAMO CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN VERSO IL CENTRO, MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO. SULLA DIRAMAZIONENORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE E’ COINVOLTO UN MEZZO PESANTE, CHIUSO IN ENTRATA LO SVINCOLO DI FIANONO IN DIREZIONE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PROSEGUIRE SULLA VIA TIBERINA, IN DIREZIONE ...