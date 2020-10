Uomini e Donne puntata oggi pomeriggio: Aurora tronca una storia, nuove ragazze per Nicola (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo il fine settimana torna nuovamente Uomini e Donne e nella puntata di oggi, lunedì 5 ottobre, assisteremo ad altri esilaranti colpi di scena. Aurora si siederà al centro dello studio e dirà di voler troncare una relazione. Per quanto riguarda Nicola, invece, il cavaliere è uscito in esterna con Veronica, ma in studio riceverà tre belle sorprese. Delle nuove ragazze, infatti, scenderanno per corteggiarlo. Dove eravamo rimasti a Uomini e Donne: la scelta di Jessica Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si parlerà molto degli over. L’ultima ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo il fine settimana torna nuovamentee nelladi, lunedì 5 ottobre, assisteremo ad altri esilaranti colpi di scena.si siederà al centro dello studio e dirà di volerre una relazione. Per quanto riguarda, invece, il cavaliere è uscito in esterna con Veronica, ma in studio riceverà tre belle sorprese. Delle, infatti, scenderanno per corteggiarlo. Dove eravamo rimasti a: la scelta di Jessica Le anticipazioni delladidirivelano che si parlerà molto degli over. L’ultima ...

