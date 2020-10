Ultimo giorno di mercato: la Juve Stabia piazza il colpo a centrocampo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, con la Virtus Francavilla Calcio, del centrocampista Andrea Bovo, classe ’86. Il calciatore, nativo di Mestre, è cresciuto calcisticamente nel Venezia. Ha vestito anche le maglie di Palermo, Salernitana, Bari, Padova, Spezia, Pescara, Reggiana e Siena. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono felice di essere arrivato alla Juve Stabia: è questo un modo per me per sentirmi ancora giocatore in una piazza che ha masticato e mastica calcio a certi livelli. Mi metto a disposizione dell’allenatore e dei compagni, pronto a dare il massimo per ottenere grandi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – La S.S.comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, con la Virtus Francavilla Calcio, del centrocampista Andrea Bovo, classe ’86. Il calciatore, nativo di Mestre, è cresciuto calcisticamente nel Venezia. Ha vestito anche le maglie di Palermo, Salernitana, Bari, Padova, Spezia, Pescara, Reggiana e Siena. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono felice di essere arrivato alla: è questo un modo per me per sentirmi ancora giocatore in unache ha masticato e mastica calcio a certi livelli. Mi metto a disposizione dell’allenatore e dei compagni, pronto a dare il massimo per ottenere grandi ...

