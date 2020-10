UFFICIALE – Bayern Monaco | ecco Douglas Costa | l’annuncio del club

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 ottobre 2020)è un nuovo calciatore delil comunicato dei bavaresi sul ritorno del brasilianopassa alin prestito.l’annuncio dei bavaresi sul ritorno dell’esterno brasiliano ex Juventus. «Ilha acquistatodalla Juventus in prestito. Il brasiliano, che dal 2015 al 2017 ha giocato per i tedeschi, è in prestito dalla Juventus per questa stagione. L’esterno si è trasferito daalitaliano tre anni fa». Leggi su Calcionews24.com