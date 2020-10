Tina Cipollari si svela | Zelletta al GF | Giulia De Lellis e il rapporto con Maria

(Di lunedì 5 ottobre 2020)siin una nuova intervista su Leggo. La nota opinionista di Uomini e Donne parla della fine del suo matrimonio con Kikò Nalli, avvenuta in modo pacifico e, ovviamente, non può non dire la sua su alcuni personaggi usciti dal programma. In particolare, con molta ironia,fa sapere di non aver … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

WhyckieQueenie : @adryh310 @sonorosy__98 guarda, mi pare di capire che segui i reality e il #gfvip da anni, come me,! Se ancora hai… - davidedesario : Oggi abbiamo intervistato Tina Cipollari. Quindi resta solo Dario Franceschini - zucchini2010811 : RT @leggoit: #5ottobre #rassegnastampa #JuveNapoli Serie Asl, scontro Governo-Lega. Feste e cerimonie a numero chiuso, verso il nuovo dpcm.… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #5ottobre #rassegnastampa #JuveNapoli Serie Asl, scontro Governo-Lega. Feste e cerimonie a numero chiuso, verso il nuovo dpcm.… - LadyNews_ : #TinaCipollari attaccata da #PatriziaDeBlanck: la contessa sminuisce #UominieDonne -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

Tina Cipollari si svela in una nuova intervista su Leggo. La nota opinionista di Uomini e Donne parla della fine del suo matrimonio con Kikò Nalli, avvenuta in modo pacifico e, ovviamente, non può non ...Ecco cosa succederà nella puntata di Uomini e donne di lunedì 5 ottobre 2020. Torna oggi, lunedì 5 ottobre 2020. l'appuntamento con Uomini e donne. Nella puntata odierna, in on ...