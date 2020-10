Spadafora: “Protocollo efficace, va osservato con rigore da tutti”. Gravina: “Chi sbaglia, paga” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “A oggi il protocollo è ancora giusto da tenere. Deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore”. A dirlo è il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al termine dell’incontro con il presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Se la situazione sanitaria dovesse cambiare – ha aggiunto il ministro – dovremo essere pronti ad adattare le nostre scelte in modo che il rispetto della tutela della salute vada al di sopra di ogni altra cosa”. Spadafora è intervenuto anche sul caso Juventus-Napoli: “Un eccesso di intervento da parte della Asl campana? L’autorità sanitaria locale può intervenire in casi particolari. L’importante è che l’intervento sia motivato”. Anche per Gravina il protocollo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) “A oggi il protocollo è ancora giusto da tenere. Deve essere rispettato da tutti con il massimo”. A dirlo è il ministro dello Sport, Vincenzo, al termine dell’incontro con il presidente della Figc, Gabriele. “Se la situazione sanitaria dovesse cambiare – ha aggiunto il ministro – dovremo essere pronti ad adattare le nostre scelte in modo che il rispetto della tutela della salute vada al di sopra di ogni altra cosa”.è intervenuto anche sul caso Juventus-Napoli: “Un eccesso di intervento da parte della Asl campana? L’autorità sanitaria locale può intervenire in casi particolari. L’importante è che l’intervento sia motivato”. Anche peril protocollo ...

