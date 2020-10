Spadafora non abiura il protocollo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il protocollo, per quanto controverso, non si tocca. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, dopo gli incontri con il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino e il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha sgombrato il campo dalle ipotesi di modifiche delle regole del calcio, nonostante la curva dei contagi registri un aumento e all’indomani dell’indecoroso spettacolo di Juventus-Napoli: “Il protocollo è ancora giusto da tenere e da portare avanti, e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore”. Le regole che il mondo del calcio si è dato in era Covid restano quindi ancora valide nonostante il pasticcio di domenica sera, con una squadra in campo senza avversari e l’altra bloccata dalle autorità sanitarie. Ma sia il ministero sia la Federazione ne difendono ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il, per quanto controverso, non si tocca. Il ministro dello Sport Vincenzo, dopo gli incontri con il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino e il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha sgombrato il campo dalle ipotesi di modifiche delle regole del calcio, nonostante la curva dei contagi registri un aumento e all’indomani dell’indecoroso spettacolo di Juventus-Napoli: “Ilè ancora giusto da tenere e da portare avanti, e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore”. Le regole che il mondo del calcio si è dato in era Covid restano quindi ancora valide nonostante il pasticcio di domenica sera, con una squadra in campo senza avversari e l’altra bloccata dalle autorità sanitarie. Ma sia il ministero sia la Federazione ne difendono ...

