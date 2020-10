So cosa hai fatto! L'iPhone registra tutti i nostri movimenti (Di lunedì 5 ottobre 2020) So dove sei stato, parafrasi del titolo del film cult degli anni 90' So cosa hai fatto, è il sicuramente l'incipit più azzeccato per descrivere la nuova funzione di geolocalizzazione introdotta da Apple nei suoi iPhone. Di cosa stiamo parlando?Facciamo un passo indietro e partiamo dalle basi della questione privacy e cellulari.La privacy non esiste. Mi dispiace, ma è questa è la Dura Lex, sed lex del 2020. Soprattutto se parliamo delle informazioni "digitali" che passano dal nostro cellulare, l'unico modo per essere sicuri che qualcosa rimanga segreto è non salvarlo sul device.Questa frase riassume brevemente il cruccio del dibattito tra privacy e "convenienza": a cosa siamo disposti a rinunciare in cambio della comodità di App e social?Google e Facebook in ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 ottobre 2020) So dove sei stato, parafrasi del titolo del film cult degli anni 90' Sohai fatto, è il sicuramente l'incipit più azzeccato per descrivere la nuova funzione di geolocalizzazione introdotta da Apple nei suoi. Distiamo parlando?Facciamo un passo indietro e partiamo dalle basi della questione privacy e cellulari.La privacy non esiste. Mi dispiace, ma è questa è la Dura Lex, sed lex del 2020. Soprattutto se parliamo delle informazioni "digitali" che passano dal nostro cellulare, l'unico modo per essere sicuri che qualrimanga segreto è non salvarlo sul device.Questa frase riassume brevemente il cruccio del dibattito tra privacy e "convenienza": asiamo disposti a rinunciare in cambio della comodità di App e social?Google e Facebook in ...

Ho fatto tante cose diverse e ho avuto diverse soddisfazione, ma la cosa più importante è che ho tre figli, una responsabilità non da poco». JOE BASTIANICH A OGGI È UN ALTRO GIORNO «Le regole del ...

Ci sono tanti motivi per essere felice, per Petra Kvitova, perché per lei raggiungere i quarti di finale al Roland Garros non è cosa da poco. Anzi. Quest anno però c’è riuscita senza perdere alcun set ...

