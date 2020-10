Requiem di Verdi nella magia di un tramonto (Di lunedì 5 ottobre 2020) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Illuminata dalle suggestioni del tramonto, ieri sera la Messa di Requiem di Verdi ha assunto una voce nuova alle Cave di Fantiano di Grottaglie. Un crescendo di sensazioni ieri tra le Cave di Fantiano, a Grottaglie, dove la #musica del Requiem di #Verdi è esplosa, in tutta la sua potenza espressiva ed evocativa e ha… » L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di lunedì 5 ottobre 2020) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Illuminata dalle suggestioni del, ieri sera la Messa didiha assunto una voce nuova alle Cave di Fantiano di Grottaglie. Un crescendo di sensazioni ieri tra le Cave di Fantiano, a Grottaglie, dove la #musica deldi #è esplosa, in tutta la sua potenza espressiva ed evocativa e ha… » L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

lillidamicis : Alle Cave di Fantiano, in agro di Grottaglie, ieri alle 18 è andata in scena la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi… - MikeHol90369200 : @ThatEricAlper Ingemisco from Verdi's Requiem sung by Luciano Pavarotti - rk70534 : Messa da Requiem(1874) by Giuseppe Verdi - andreanicoletti : @MaestroMuti e @MCacciari44 su @repubblica: 'Non si può dirigere il Requiem senza sapere che requiem è accusativo… - piobulgaro : GROTTAGLIE - La Messa da Requiem di Giuseppe Verdi Leggi e ascolta la notizia ?? -