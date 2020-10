Paura della seconda ondata | boom di download per l’app Immuni

Leggi su newsmondo

(Di martedì 6 ottobre 2020) In crescita iper l’app. Il timore di unaha portato gli italiani a scaricare l’applicazione. ROMA –diper l’app. Il timore di unaha portato gli italiani a decidere di installare sul proprio cellulare l’applicazione scelta dal Governo per effettuare il servizio di contact tracing. Come riferito da La Repubblica, nel primo weekend di ottobre oltre 350mila persone hanno scaricato il servizio portando il numero complessivo a 7 milioni (18% dei dispositivi attivi nel nostro Paese). Dati ancora bassi per far funzionare alla perfezione il servizio. Per questo nelle prossime ore il Governo dovrebbe iniziare una campagna di sensibilizzazione ...