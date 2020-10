Parigi, “stop and go”. La Francia tra contenimento contagi e difesa economia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nei prossimi 15 giorni a Parigi i bar verranno chiusi. I ristoranti rimarranno aperti, ma solo quelli che rispetteranno un protocollo preciso Parigi si appresta a chiudere tutti i bar nei prossimi 15 giorni, eccetto i locali, quali ristoranti, che a seguito delle perdite economiche nei mesi dopo il lockdown, hanno ottenuto la possibilità di continuare la propria attività. Un nuovo protocollo approvato dall‘Alto Consiglio Superiore della Sanità, conferisce la possibilità di togliere il divieto di apertura dei ristoranti a Marsiglia e Aix-en-Provence. La Francia, nei prossimi mesi, farà riferimento a questo protocollo di tipo “stop and go”, per salvaguardare la società dai contagi e in vista di un miglioramento, ripartire con l’attività ... Leggi su zon (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nei prossimi 15 giorni ai bar verranno chiusi. I ristoranti rimarranno aperti, ma solo quelli che rispetteranno un protocollo precisosi appresta a chiudere tutti i bar nei prossimi 15 giorni, eccetto i locali, quali ristoranti, che a seguito delle perdite economiche nei mesi dopo il lockdown, hanno ottenuto la possibilità di continuare la propria attività. Un nuovo protocollo approvato dall‘Alto Consiglio Superiore della Sanità, conferisce la possibilità di togliere il divieto di apertura dei ristoranti a Marsiglia e Aix-en-Provence. La, nei prossimi mesi, farà riferimento a questo protocollo di tipo “stop and go”, per salvaguardare la società daie in vista di un miglioramento, ripartire con l’attività ...

