Oppini e Dayane Mello sempre più vicini | la Parietti preoccupata fa un appello al Gf

Francesca Galici Il rapporto tra Dayane Mello e Francesco Oppini al Gf Vip è intenso: la brasiliana rivela che l'imprenditore avrebbe fatto un primo passo ma Alba Parietti si appella al Grande Fratello Dentro la casa del Grande Fratello stanno nascendo intrighi e trame degne di una fiction. Oltre alla palese affinità erotica tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, infatti, ci sono altri movimenti che animano la casa ma che si dimostrano ben più complessi rispetto a quelli tra la showgirl e il modello. Da un lato, infatti, c'è l'intesa tra Massimiliano Morra e Guenda Goria, dall'altra quella tra Dayane Mello e Francesco Oppini. Tuttavia entrambi i ragazzi sono felicemente fidanzati all'esterno della Casa tanto che, nel caso ...

