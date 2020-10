Non è l’Arena, Alberto Tarallo: «Ho inventato io la storia di Adua e Massimiliano Morra. E’ stata lei a …» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non è l’Arena, Alberto Tarallo: «Ho inventato io la storia di Adua e Massimiliano Morra. E’ stata lei a …». Il produttore dell’Ares, la casa di produzione che aveva nella sua scuderia, tra gli altri, i due attori e Gabriel Garko, ha raccontato la sua verità da Massimo Giletti. Mentre a Live non è la D’Urso c’è Enrico Lucherini , è Massimo Giletti a fare il colpaccio: in studio con lui c’è Alberto Tarallo, il re delle fiction finito sotto accusa dopo le dichiarazioni al Grande Fratello Vip di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip. «Per me è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non è l’Arena,: «Hoio ladi. E’lei a …». Il produttore dell’Ares, la casa di produzione che aveva nella sua scuderia, tra gli altri, i due attori e Gabriel Garko, ha raccontato la sua verità da Massimo Giletti. Mentre a Live non è la D’Urso c’è Enrico Lucherini , è Massimo Giletti a fare il colpaccio: in studio con lui c’è, il re delle fiction finito sotto accusa dopo le dichiarazioni al Grande Fratello Vip diDel Vesco eal Grande Fratello Vip. «Per me è ...

Advertising

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO DA MASSIMO GILETTI! ++ ?? ORE 21 circa > “Non è l’Arena” > La7 - LegaSalvini : #SALVINI A NON È L'ARENA: 'L'ITALIA HA BISOGNO DI DECISIONI'. - Noiconsalvini : JUVE-NAPOLI, MATTEO SALVINI A NON È L'ARENA: 'IL GOVERNO PENSI MENO AL CALCIO E PIÙ AI PROBLEMI DELLA SCUOLA E DELL… - Simone59705541 : @MarinapoliG Faranno vedere gli spezzoni di non è l'arena e di live non è la D'Urso, dove Lucherini ha detto che la… - alessandroabbr5 : @bubinoblog Mi fa piacere per tutti, compreso Non è l'arena...la sciacalla, sciacallando sui cadaveri, raccoglie so… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena SNAI – Serie A: Lazio-Inter, fiducia a ConteAllianz Arena indigesta al Napoli, Juve avanti Fortune Italia