Napoli, l'isolamento fiduciario impedisce ad Osimhen e compagni di raggiungere le rispettive nazionali (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il caso Juventus – Napoli, di cui si parlerà probabilmente per molto tempo, ha avuto molte conseguenze. Tra le più evidenti vi è l'imposizione, diramata dall'ASL Napoli 1, dell'isolamento fiduciario dei giocatori azzurri. Quest'ultimi dovranno risiedere per 14 giorni nel centro sportivo di Castel Volturno, senza la possibilità di poter lasciarlo durante queste due settimane.

