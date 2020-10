Mes, dal “No” categorico al “Valuteremo in Parlamento”. Ecco cosa ha detto Patuanelli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Quando si è leggeri come un pezzo di carta è facile farsi trasportare dalle circostanze e cambiare riva. Inutile dirlo, se i 5S accetttassero il Mes sarebbe da parte del Movimento l’ennesima promessa tradita e l’ennesima delusione per gli elettori. I grillini su tale argomento sono stati molto chiari. A metà aprile il “NO al Mes è definitivo, l’Italia non lo attiverà mai” era stato tassativo. Ieri però, domenica 4 ottobre, parlando in collegamento da Roma al link festival di Trieste, -La Stampa racconta- il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha dato i primi segnali di cambiamento di rotta: “in questo momento riteniamo non sia necessario attivarlo. Dopodichè in Parlamento valuteremo.” Quindi, mentre da un lato riconosce il fatto che si “tratti di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Quando si è leggeri come un pezzo di carta è facile farsi trasportare dalle circostanze e cambiare riva. Inutile dirlo, se i 5S accetttassero il Mes sarebbe da parte del Movimento l’ennesima promessa tradita e l’ennesima delusione per gli elettori. I grillini su tale argomento sono stati molto chiari. A metà aprile il “NO al Mes è definitivo, l’Italia non lo attiverà mai” era stato tassativo. Ieri però, domenica 4 ottobre, parlando in collegamento da Roma al link festival di Trieste, -La Stampa racconta- il ministro dello Sviluppo economico Stefanoha dato i primi segnali di cambiamento di rotta: “in questo momento riteniamo non sia necessario attivarlo. Dopodichè in Parlamento valuteremo.” Quindi, mentre da un lato riconosce il fatto che si “tratti di ...

