Mascherine all'aperto e locali chiusi alle 23, governo verso la stretta. Conte: "Attenzione altissima". In Cdm anche i decreti sicurezza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si apre una settimana decisiva per il governo, costretto a reintrodurre norme più stringenti per il Contenimento del coronavirus dopo che i nuovi casi sono tornati stabilmente sopra quota 2mila. L'appuntamento più atteso è martedì, quando il ministro della Salute Roberto Speranza si presenterà in Parlamento per chiedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio e per discutere le nuove misure previste dal Dpcm in cantiere a Palazzo Chigi. I Contenuti del provvedimento, però, sono già stati concordati a grandi linee nel corso di un vertice di maggioranza che si è svolto domenica e verranno ulteriormente discussi nel Consiglio dei ministri previsto per questa sera alle 21.

