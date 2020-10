Latiano, sindaco per due voti. Puglia, ballottaggi: il centrosinistra ne vince cinque su dieci, il centrodestra uno Elezioni comunali: quattro sindaci espressioni di liste civiche, in un caso in alleanza con M5S (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’immagine tratta dal portale Eligendo si riferisce al ballottaggio di Latiano. Andria – Giovanna Bruno (cs) 58,87 Ceglie Messapica – Angelo Palmisano (cd) 66,92 Conversano – Giuseppe Lovascio (civ) 53,85 Corato – Corrado Nicola De Benedittis (cs) 62,59 Latiano – Cosimo Maiorano (cs) 50,01 Lucera – Giuseppe Pitta (civ) 58,13 Manduria – Gregorio Pecoraro (M5S/civ) 51,55 Modugno – Nicola Bonasia (civ) 53,19 Palo del Colle – Tommaso Amendolara (cs) 54,74 Tricase – Antonio De Donno (cs) 52,06 L'articolo Latiano, sindaco per due voti. Puglia, ballottaggi: il centrosinistra ne vince cinque su dieci, il ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’immagine tratta dal portale Eligendo si riferisce alo di. Andria – Giovanna Bruno (cs) 58,87 Ceglie Messapica – Angelo Palmisano (cd) 66,92 Conversano – Giuseppe Lovascio (civ) 53,85 Corato – Corrado Nicola De Benedittis (cs) 62,59– Cosimo Maiorano (cs) 50,01 Lucera – Giuseppe Pitta (civ) 58,13 Manduria – Gregorio Pecoraro (M5S/civ) 51,55 Modugno – Nicola Bonasia (civ) 53,19 Palo del Colle – Tommaso Amendolara (cs) 54,74 Tricase – Antonio De Donno (cs) 52,06 L'articoloper due: ilnesu, il ...

