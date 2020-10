La Raggi a caccia di voti canta “Roma nun fa’ la stupida stasera” e stecca (Video) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – Per un pugno di voti si può persino cantare una serenata ai propri cittadini, come ha deciso di fare Virginia Raggi che, incalzata dal conduttore di Radio Rock, ha intonato il classico di Rugantino Roma nun fa’ la stupida stasera beccandosi – addirittura – un paragone con Loredana Berté. Peccato che sugli acuti stecchi penosamente … Virginia canta e il dj quasi “poga” Virginia Raggi le sta provando tutte per farsi rieleggere (salvo fare il sindaco) dunque adesso si è anche improvvisata cantante. Beneficiari di questa singolare iniziativa i romani tutti e nello specifico gli ascoltatori di Radio Rock. Virgy ci stupisce in positivo quando, sommessamente e con qualche gorgheggio in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – Per un pugno disi può persinore una serenata ai propri cittadini, come ha deciso di fare Virginiache, incalzata dal conduttore di Radio Rock, ha intonato il classico di Rugantino Roma nun fa’ lastasera beccandosi – addirittura – un paragone con Loredana Berté. Peccato che sugli acuti stecchi penosamente … Virginiae il dj quasi “poga” Virginiale sta provando tutte per farsi rieleggere (salvo fare il sindaco) dunque adesso si è anche improvvisatante. Beneficiari di questa singolare iniziativa i romani tutti e nello specifico gli ascoltatori di Radio Rock. Virgy ci stupisce in positivo quando, sommessamente e con qualche gorgheggio in ...

