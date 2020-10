Juventus-Napoli, Zampa: “Asl ha titolo, lo dice il protocollo. D’accordo con Speranza, meno stadi e più scuola” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, è intervenuta a InBlu Radio in merito a Juventus-Napoli: “Ieri è stata applicata una legge, l’Asl ha pieno titolo per intervenire perchè lo stabilisce il protocollo – spiega – Lo spettacolo è stato penoso, mi ritrovo nelle parole del ministro Speranza che dice ‘meno stadi, più scuole e più sicurezza nei posti di lavoro. Credo ci siano modi più corretti per fare le cose, credo che quanto successo ieri sera non convenga nemmeno al mondo del calcio. Vero che i tifosi sono pronti a tutto, ma il Paese è più largo.” Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sandra, sottosegretaria alla Salute, è intervenuta a InBlu Radio in merito a: “Ieri è stata applicata una legge, l’Asl ha pienoper intervenire perchè lo stabilisce il– spiega – Lo spettacolo è stato penoso, mi ritrovo nelle parole del ministroche, più scuole e più sicurezza nei posti di lavoro. Credo ci siano modi più corretti per fare le cose, credo che quanto successo ieri sera non convenga nemal mondo del calcio. Vero che i tifosi sono pronti a tutto, ma il Paese è più largo.”

