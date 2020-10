I 45 anni di Jeeg Robot d'acciaio, icona simbolo dei cartoni giapponesi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Compie 45 anni Jeeg Robot d'acciaio . Creato da Go Nagai , autore anche di Mazinga Z , Grande Mazinga e Goldrake , Jeeg rimane un 'unicum' nell'universo Robotico dell'autore giapponese, non avendo con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 ottobre 2020) Compie 45d'. Creato da Go Nagai , autore anche di Mazinga Z , Grande Mazinga e Goldrake ,rimane un 'unicum' nell'universoico dell'autore giapponese, non avendo con ...

I 45 anni di Jeeg Robot d'acciaio, icona simbolo dei cartoni giapponesi

Il 5 ottobre del 1975 andava in onda in Giappone il primo episodio della serie tv creata da Go Nagai, che in Italia sarebbe arrivata solo quattro anni più tardi ...

