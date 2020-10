Heather Parisi e la menopausa: “Sfatiamo un tabù, parliamone” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Heather Parisi ha deciso da tempo di aprirsi senza vergogna né falsi pudori sui social. E ai suoi follower, racconta quotidianamente la sua vita, la routine famigliare, ma anche e soprattutto opinioni su terzi e riflessioni su politica, società e attualità. Dalle restrizioni sul coronavirus, gestite diversamente tra Hong Kong, dove vive, e L’Italia, cui è rimasta legata. L’ultimo suo post è un tentativo di parlare, tra donne, di un argomento da sempre ritenuto tabù, forse perché segno di inevitabile invecchiamento del corpo femminile: la menopausa. Heather lancia un invito alle sue follower ad aprirsi, raccontando la propria esperienza e ironizzando sugli effetti collaterali, da sempre ostracizzati: vampate di calore e sbalzi umorali in primis. Oggi mettiamo i ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 ottobre 2020)ha deciso da tempo di aprirsi senza vergogna né falsi pudori sui social. E ai suoi follower, racconta quotidianamente la sua vita, la routine famigliare, ma anche e soprattutto opinioni su terzi e riflessioni su politica, società e attualità. Dalle restrizioni sul coronavirus, gestite diversamente tra Hong Kong, dove vive, e L’Italia, cui è rimasta legata. L’ultimo suo post è un tentativo di parlare, tra donne, di un argomento da sempre ritenuto tabù, forse perché segno di inevitabile invecchiamento del corpo femminile: lalancia un invito alle sue follower ad aprirsi, raccontando la propria esperienza e ironizzando sugli effetti collaterali, da sempre ostracizzati: vampate di calore e sbalzi umorali in primis. Oggi mettiamo i ...

Il ballo, che passione

