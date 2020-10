Giorgia Palmas e le nozze con Magnini | chi sarà la loro testimone di nozze

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ora che sono diventati genitori della piccola Mia,e Filippopossono concentrarsi sul passo successivo: le! In realtà è curioso definirlo “successivo” e non per moralismo ma perché effettivamente secondo le intenzioni dei promessi sposi, il matrimonio era stato fissato per marzo 2020, quindi ovviamente prima di diventare genitori. Poi il … L'articoloe lecon: chi sarà ladiproviene da www.meteoweek.com.