Flavio Insinna, grande emozione a L’Eredità: il conduttore in lacrime (Di lunedì 5 ottobre 2020) Flavio Insinna come sappiamo è il conduttore de l’Eredità, ovvero il programma che va in onda su Rai 1 ogni sera nella fascia preserale. Dopo tante settimane di stop, finalmente il programma è tornato seppur con tante novità. Il conduttore non ha perso occasione per emozionare il pubblico. Da alcuni giorni il programma da lui condotto è tornato, seppur con alcune novità, per via delle misure di contenimento in atto per contrastare la diffusione del Covid-19. Flavio Insinna, emozione durante l’ultima puntata de l’Eredità Nell’ultima puntata de l’Eredità, in studio si è festeggiata la nuova campionessa Viola la quale sembra abbia davvero lasciato senza parole il ... Leggi su aciclico (Di lunedì 5 ottobre 2020)come sappiamo è ilde l’Eredità, ovvero il programma che va in onda su Rai 1 ogni sera nella fascia preserale. Dopo tante settimane di stop, finalmente il programma è tornato seppur con tante novità. Ilnon ha perso occasione per emozionare il pubblico. Da alcuni giorni il programma da lui condotto è tornato, seppur con alcune novità, per via delle misure di contenimento in atto per contrastare la diffusione del Covid-19.durante l’ultima puntata de l’Eredità Nell’ultima puntata de l’Eredità, in studio si è festeggiata la nuova campionessa Viola la quale sembra abbia davvero lasciato senza parole il ...

gianlu_79 : RT @chiricanna: @gianlu_79 @RaiUno @insinnaflavio @LEredita Un appuntamento con un po' di serenità Di questi tempi non è poco Grazie Flav… - chiricanna : @gianlu_79 @RaiUno @insinnaflavio @LEredita Un appuntamento con un po' di serenità Di questi tempi non è poco Grazie Flavio Insinna ????? - zazoomblog : Flavio Insinna lacrime di gioia in diretta a L’eredità: il motivo - #Flavio #Insinna #lacrime #gioia - zazoomblog : Flavio Insinna L’Eredità: suspense e delusione cocente Sparisce il sorriso - #Flavio #Insinna #L’Eredità: #suspense… - zazoomblog : Flavio Insinna L’Eredità: suspense e delusione cocente Sparisce il sorriso - #Flavio #Insinna #L’Eredità:… -