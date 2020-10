affariroma : Esplosione a Talenti: banda fa saltare in aria cassa continua del supermercato - - Affaritaliani : Esplosione a Talenti: banda fa saltare in aria cassa continua del supermercato - Perla11976 : RT @romatoday: roma Esplosione a #Talenti: banda fa saltare cassa continua del supermercato, danneggiata un’auto - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Esplosione a #Talenti: banda fa saltare cassa continua del supermercato, danneggiata un’auto - romatoday : roma Esplosione a #Talenti: banda fa saltare cassa continua del supermercato, danneggiata un’auto… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Talenti

Il furto nella notte in via Carlo Lorenzini: a causa dello spostamento d'aria dovuto all'esplosione la cassa è andata a finire contro un'auto ...Mattinata di paura a San Donato Milanese per un incendio divampato in un appartamento in un palazzo di sei piani di via Antonio Gramsci. Non risultano persone ferite né intossicate dal fumo.