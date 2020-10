Deulofeu, in passato vicino al Napoli, va all’Udinese in prestito (Di lunedì 5 ottobre 2020) Deulofeu va all’Udinese in prestito secco, dal Watford Deulofeu è un nuovo giocatore dell’Udinese. Lo spagnolo arriva in prestito dal Watford e a sorpresa sarà … L'articolo Deulofeu, in passato vicino al Napoli, va all’Udinese in prestito proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 ottobre 2020)va all’Udinese insecco, dal Watfordè un nuovo giocatore dell’Udinese. Lo spagnolo arriva indal Watford e a sorpresa sarà … L'articolo, inal, va all’Udinese inproviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

NessunoChiamo : #deulofeu in fondo sei passato da #Udinese a #Udinese in ogni caso ti amerò per sempre ???? - tuttitalenti : La #Fiorentina è alla ricerca di un eventuale sostituto per Chiesa e fra questi c'è anche Gerard #Deulofeu con un p… -

Ultime Notizie dalla rete : Deulofeu passato Deulofeu, in passato vicino al Napoli, va all'Udinese in prestito forzAzzurri LIVE TJ - Alle 20:00 la chiusura del mercato. Ufficiale

17:43 - UFFICIALE: CHIESA È DELLA JUVENTUS (LEGGI QUI) 17:40 - CLEMENZA NEL MIRINO DI PISA E LUGANO (LEGGI QUI) 17:26 - CHIESA, VISITE TERMINATE. INSULTI DA PARTE DEI TIFOSI VIOLA (LEGGI ...

LIVE TJ - Alle 20:00 la chiusura del mercato. Ufficiali

17:03 - DOUGLAS COSTA: "FELICE DI GIOCARE DI NUOVO AL BAYERN" (LEGGI QUI) 16.55 - MATTIA DE SCIGLIO SALUTA LA JUVENTUS (LEGGI QUI) 16.44 - LA LAZIO HA UFFICIALIZZATO WESLEY HOEDT - ...

17:43 - UFFICIALE: CHIESA È DELLA JUVENTUS (LEGGI QUI) 17:40 - CLEMENZA NEL MIRINO DI PISA E LUGANO (LEGGI QUI) 17:26 - CHIESA, VISITE TERMINATE. INSULTI DA PARTE DEI TIFOSI VIOLA (LEGGI ...17:03 - DOUGLAS COSTA: "FELICE DI GIOCARE DI NUOVO AL BAYERN" (LEGGI QUI) 16.55 - MATTIA DE SCIGLIO SALUTA LA JUVENTUS (LEGGI QUI) 16.44 - LA LAZIO HA UFFICIALIZZATO WESLEY HOEDT - ...