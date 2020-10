Crisanti: «Le multe per le mascherine non servono a niente. Meglio regole più rigide per chi entra nelle scuole» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)Se proprio devono esserci regole più restrittive, secondo Andrea Crisanti il governo dovrebbe intervenire sulle scuole per limitare la crescita di contagi di Coronavirus. A Skytg24 il direttore di Microbiologia di Padova commenta le anticipazioni sul prossimo Dpcm, che prevedono tra le altre cose di rendere obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto. Una misura che prevede anche multe salate, da 400 fino a 3 mila euro. Una mossa che rischia di restare solo un’intenzione di difficile applicazione, dice Crisanti. «L’obbligo di mascherina all’aperto non risolve il problema» ribadisce il genetista che resta scettico su come si possa davvero controllare quel che accade ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)Se proprio devono essercipiù restrittive, secondo Andreail governo dovrebbe intervenire sulleper limitare la crescita di contagi di Coronavirus. A Skytg24 il direttore di Microbiologia di Padova commenta le anticipazioni sul prossimo Dpcm, che prevedono tra le altre cose di rendere obbligatorio l’uso delleall’aperto. Una misura che prevede anchesalate, da 400 fino a 3 mila euro. Una mossa che rischia di restare solo un’intenzione di difficile applicazione, dice. «L’obbligo di mascherina all’aperto non risolve il problema» ribadisce il genetista che resta scettico su come si possa davvero controllare quel che accade ...

