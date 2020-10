Covid, Palazzo Chigi: nessuna chiusura dei locali o restrizioni sugli orari (Di lunedì 5 ottobre 2020) Redazione Il governo ha smentito le voci su possibili lockdown di ristoranti e locali pubblici a causa del coronavirus. “Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco“. È quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi. … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 5 ottobre 2020) Redazione Il governo ha smentito le voci su possibili lockdown di ristoranti epubblici a causa del coronavirus. “Non c’èintenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar ecome si legge su alcune testate, né di anticiparne l’o diintroducendo di fatto un coprifuoco“. È quanto sottolineano fonti di. … Impronta Unika.

Palazzo_Chigi : #Immuni offre un valido contributo al contrasto del Covid-19: gratuita, totalmente anonima, aiuta a spezzare la cat… - MediasetTgcom24 : Covid, fonti Palazzo Chigi: no chiusure locali o restrizioni su orari #coronavirus - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza presenta oggi in Parlamento il nuovo dpcm che dovrebbe confermare le mis… - vesuvianonews : Nella mattinata odierna si è svolta, presso il Palazzo di Governo, presieduta dal Prefetto di Napoli, Marco Valenti… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro della Salute Roberto Speranza presenta oggi in Parlamento il nuovo dpcm che dovrebbe confermare le misure an… -