Calciomercato | Serie C | gli ultimi colpi prima del gong

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ultime ore di mercato per i club diB e molte squadre devono ancora essere rafforzate. Palermo e Triestina su Piccolo (ex attaccante della Cremonese). L’Arezzo annuncia Bonaccorsi (Borgosesia) e Loliva (Gravina), in arrivo anche Merola (Empoli) e Di Nardo (Sampdoria). Il Novara chiude per il centrale Migliorini della Salernitana. La Juve Stabia stringe per l’attaccante Cernigoi (Salernitana), dai granata può arrivare anche il portiere Russo. Il Foggia ha ufficializzato l’ingaggio di Alessio Curcio dal Catania; i siciliani annunciano il bomber Emmausso (Vibonese) e possono cedere Vicente al Perugia. La Vibonese tessera Sciacca (Alessandria), la Cavese invece Zedadka in prestito dal Napoli. Neglia torna dal Bari a Fermo. Doppietta infine per la Casertana che prende Izzillo dal Pisa e Fedato (ex Gozzano). ITA Sport Press.