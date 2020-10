Ballottaggi in Campania, si afferma la coalizione ‘giallorossa’: ma a Casavatore perde per due voti (Di lunedì 5 ottobre 2020) NAPOLI – “Siamo dinnanzi ad un risultato eccezionale. Il Partito democratico si conferma la prima forza della provincia di Napoli. Alle tantissime vittorie già riportate al primo turno, si aggiungono oggi quelle straordinarie di Pomigliano D’Arco e Giugliano, comuni importantissimi dove abbiamo deciso di sperimentare la coalizione con il Movimento 5 Stelle”. Così Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd di Napoli, sull’esito del secondo turno delle elezioni amministrative. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) NAPOLI – “Siamo dinnanzi ad un risultato eccezionale. Il Partito democratico si conferma la prima forza della provincia di Napoli. Alle tantissime vittorie già riportate al primo turno, si aggiungono oggi quelle straordinarie di Pomigliano D’Arco e Giugliano, comuni importantissimi dove abbiamo deciso di sperimentare la coalizione con il Movimento 5 Stelle”. Così Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd di Napoli, sull’esito del secondo turno delle elezioni amministrative.

