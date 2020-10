Ascolti TV | Domenica 4 ottobre 2020 L’Allieva leader 20 5% D’Urso 13 1% | Fazio 9 7%-6 3% | Giletti 5 3%-5 8%

(Di lunedì 5 ottobre 2020) L'Allieva 3 Nella serata di ieri,, su Rai1 L’Allieva 3 ha conquistato 4.473.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.953.000 spettatori pari al 13.1% di share (presentazione 2.310.000 – 9.2%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.281.000 spettatori (5.1%) e NCIS New Orleans di 1.071.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 Il Libro della Giungla ha intrattenuto 1.453.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.378.000 spettatori pari ad uno share del 9.7% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.107.000 (6.3%). Su Rete4 Unstoppable – Fuori controllo è stato visto da 928.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Non è l’Arena ...

